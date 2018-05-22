DHA YURT - Tarsus şehidini binlerce kişi uğurladı

Tarsus\'un Sayköyü Mahallesi\'ndeki baba ocağından helallik alındıktan sonra Ulu Camii\'ne getirilen Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan için tören düzenlendi. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İskenderun 39\'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olcay, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Seher Sayan, cenaze törenine 6 aylık kızı Ecrin ile birlikte geldi. Tören boyunca ağlayan Ecrin bebek, babasını son yolculuğuna uğurladı. Annesi Elif ve babası Cumali Sayan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, kardeşi Uzman Onbaşı Şerafettin Sayan gözyaşı döktü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Sayan\'ın kılınan cenaze namazının ardından helallik alınmasıyla top arabasına konuldu. Şehit babasının peşinden akrabalarının kucağında götürülen 6 aylık Ecrin, adeta ağıt yakarcasına sürekli ağladı. Şehit Sayan\'ın silah arkadaşları Ecrin bebeği kucağına alıp, teskin etti. Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan, Tarsus Şehitliği\'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan’ın fotoğrafı

-Cumhurbaşkanlığı çelengi

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın görüntüsü

-Bakanın şehit ağabeyine başsağlığı dilemesi

-Türk Bayrağına sarılı şehit tabutu ve askerlerden görüntü

-Şehit için İl Müftü vekili Ali Can’ın helallik istemesi

-Cenaze namazı

-Cami minaresinde çevre güvenliği alan özel harekat polisinden görüntü

-Şehidin eşi Seher’in görüntüsü

-Şehidin babası Cumalı Sayan ve Bakan Ahmet Arslan’ın görüntüsü

-Şehidin annesinin görüntüsü

-Cami çıkışındaki kalabalık

-Şehidin tabutunun askerlerin omzunda camiden çıkarılması

- Eşinin arkasından yürüyen şehit eşi Seher ve bir akrabanın kucağındaki kızı Ecrin

-Ağlayan Ecrin’den görüntü

-Şehidin silah arkadaşının Ecrin ile ilgilenmesi

- Cenazenin taşınması

-Asker ve polislerin selam durması

-Gençlerin Ne Mutlu Türküm Diyene ve Şehidim Hakkını Helal Et Bize, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları

-Detay

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Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

