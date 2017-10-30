DHA YURT - Tarihi cami ve kiliseyi defineciler kullanılmaz hale getirdi

SAMSUN\'un Tekkeköy İlçesi\'nde bulunan 17\'nci yüzyıl sonunda Antyeri kilisesi ve Cami define avcıları tarafından talan ederek kullanılamaz hale getirdi.

İnsanlık tarihinin ilk ilk yerleşim merkezinden olan Tekkeköy İlçesi\'nde Lozan Anlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan, 17\'nci yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Antyeri Kilisesi ve Cami define avcıları tarafından talan ederek kullanılamaz hale getirdi. Kilise\'nin ve Cami\'nin içi ile çevresinde kazı çalışması yapan defineciler aradıklarını bulamayınca alanı olduğu gibi bırakıp kaçıyorlar. Samsun\'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden define avcıları bu kez tarihi camide hazine olduğunu düşünerek önce caminin önünde hendek şeklinde bir kazı çalışması yaptı. Daha sonra hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünen define avcıları, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

RASTGELE KAZMA VURUYORLAR

Mahallede yaşayan 57 yaşındaki Mümin Çiçek, sürekli birilerinin gelip alanda kazı yaptığını belirterek \"Kazanları bilmiyoruz ama hasta defineciler birşeyler bulma ümidiyle buraya geliyor. Sık sık birileri gelip kazıyor. Rumlardan kalma bir kilise bu ön tarafları ve çevresini talan ettiler. Caminin önünde önceden duvar vardı. Restore etmek için gelen işçilere kazı sırasında define bulup herşeylerini bırada bırakıp gittiler. Rastgele bilen ya da bilmeyen gelip kazma vuruyor\" dedi.

KAZI SESLERİ GELİYOR

18 yaşındaki Şafak Şahin ise halen geceleri kiliseden kazı sesleri geldiğini belirterek, \"Burası rumlardan kaldı. Defineciler halen bişiler bulma amacıyla geceleri geliyorlar. Kazı sesleri geliyor. Biz gittiğimizde yada şikayet ettiğimizde ise birşey bulamıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Kilisenin içinden detaylar

-Kazı yapılan alanlardan detaylar

-Muhabir ananonsu

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/TEKKEKÖY(Samsun), (DHA)

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