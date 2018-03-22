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DHA YURT - Taksi durağındaki tartışmada baba ile oğlu öldürüldü

GAZİANTEP'te taksi durağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada ,fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz (28) yaşamını yitirdi, taksici B

22 Mart 2018 19:32

GAZİANTEP\'te taksi durağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada ,fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz (28) yaşamını yitirdi, taksici B.K. yaralandı.

Olay, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, B.K. adlı taksi sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, iki tarafın yakınlarını da katıldığı tabanca ve tüfek kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz tüfekten çıkan saçmalarla, taksici B.K. ise tabanca kurşunlarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mehmet Oğuz\'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Hasan Oğuz ile B.K.\'yi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşıdı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Oğuz da yolda yaşamını yitirdi.

Ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hastanede tedaviye alınan taksici B.K.\'nin  hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde incelemeye yapan polis, ölüme ve yaralanmaya neden olan silahların kimin tarafından kullanıldığını ve olayı karışanların kimliklerinin belirlemeke için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Mehmet Oğuz\'un fotoğrafı
- Hasan Oğuz\'un fotoğrafı
- Olay yeri
- Adli Tıp kurumu
- Cenazelerin getirilmesi
- Cenaze aracının çıkışı
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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