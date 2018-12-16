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DHA YURT - TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI

NİGDE- Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti

16 Aralık 2018 04:24

NİGDE- Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti. 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır, eşi Mine Bor (35) ise hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü  yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kazaya karışan ters dönmüş otomobilin çevrilmesi
-Yaralıların sedye ile taşınması

SÜRE: 01’16\"  BOYUT:142 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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