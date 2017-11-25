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DHA YURT - Suyu derin olmayan dereye düştü, beton zemine çarpıp öldü 

BURSA’da alkol aldığı dere kenarında dengesini kaybedip iki metre yükseklikten aşağıya düşen 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl hayatını kaybetti

25 Kasım 2017 07:34

BURSA’da alkol aldığı dere kenarında dengesini kaybedip iki metre yükseklikten aşağıya düşen 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer Deresi kenarında alkol alan Mustafa Kırgıl (54) dengesini kaybederek iki metre yükseklikten aşağıya düştü. Zemini beton olan ve 30 santim su birikintisi bulunan dereye yüz üstü düşen Mustafa Kırgıl hayatını kaybetti. Çevreden geçen vatandaşlar dere kenarında duvarın üstünde cep telefonu, muz ve bira görünce aşağıya baktıklarında hareketsiz yatan Mustafa Kırgıl’ı görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Kustafa Kırgıl’ın öldüğünü belirlediler. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kırgıl’ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından yukarıya çıkarıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. 
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapması
- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü
- Cesedin dereden çıkarılması 
- Ölen Mustafa Kırgıl’ın resimleri
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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