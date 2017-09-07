T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Sürücü kursu bir hafta iki kez soyuldu

Hırsızlık anı kamerada  ŞANLIURFA’da, bir sürücü kursuna bir hafta içinde 2 kez hırsız girdi

07 Eylül 2017 17:32


Hırsızlık anı kamerada 

ŞANLIURFA’da, bir sürücü kursuna bir hafta içinde 2 kez hırsız girdi. Bilgisayar ve monitör çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Müslüm Yıldız’a ait sürücü kursunda meydana geldi. Yüzünü tişörtle kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde kesici aletle sürücü kursunun penceresini açarak içeriye girdi. Sabah sürücü kursuna gelen Müslüm Yıldız, bir hafta içerisinde 2\'nci kez soyulduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri sürücü kursunda yaptıkları parmak izi araştırmasının ardından, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir hafta içerisinde ikinci kez işyerinde hırsızlık olayının meydana gelmesine tepki gösteren Müslüm Yıldız, biran önce hırsızların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------------
- Hırsızlık yapılan işyeri    
- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı  
- İşyeri sahibi Müslüm Yıldız ile röportaj  
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

=============================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HırsızlıkBilgisayarOlayBahçelievler MahallesindeMüslüm YıldızaYüzünüSabahMüslüm YıldızBirOlaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ HırsızlıkGüvenlikGenelUğur BUDAKŞANLIURFADHA =============================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24