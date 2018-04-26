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DHA YURT - SURİYE'NİN KAMIŞLI KENTİNDE PATLAMA

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi

26 Nisan 2018 02:35

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Nusaybin\'de de korkuya neden olan patlamanın YPG\'nin mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin ediliyor.

Patlama, saat 21.30 sıralarında Suriye\'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu Kamışlı kentinde, meydana geldi. Mardin\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG\'nin kontrolünde olan Kamışlı\'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da korkuya neden oldu. Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Mardin\'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG\'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı\'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Patlama anının görüntüsü
- Çevreden görüntüler
- Patlamadan sonra yükselen alev topu

Haber: Ahmet AKKUŞ / Kamera: NUSAYBİN (Mardin), (DHA)  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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