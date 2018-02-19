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DHA YURT - Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi

19 Şubat 2018 03:36

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.
Suriye\'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde bugün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği öğrenildi.
Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin\'den de hissedildiği belirtildi.
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Haber: NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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