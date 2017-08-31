DHA YURT - Suriyeli 2 kişi gölde boğuldu

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu, biri çocuk, 2 kişi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Gölü\'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri çocuk, 2 Suriyeli, serinlemek amacıyla suya girdi. Suda çırpınan Suriyeliler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden yardım istendi. Dalgıç polisler, kısa sürede 2 Suriyelinin cesedine ulaşarak sudan çıkarıldı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Gölü

- Arama çalışmaları

- Ağlayanlar

Haber: Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)