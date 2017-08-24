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DHA YURT - Suriye sınırında patlama, Türk mühendis öldü

KİLİS'te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2017 02:19

KİLİS\'te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti. Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep\'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastane morgu
- Mor önündeki askerler
- Ölen mühendisin sağlık fotoğrafı
- Olay yeri arşiv görüntüleri
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU:140 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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