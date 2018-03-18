DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis\'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.

Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis\'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hareket halindeki askeri konvoy

- Genel ve detay görüntüler

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Haber:Yılmaz BEZGİN-HATAY,(DHA)

