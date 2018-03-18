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DHA YURT - Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor

18 Mart 2018 17:50

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis\'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.
Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis\'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hareket halindeki askeri konvoy
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 91 MB
Haber:Yılmaz BEZGİN-HATAY,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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