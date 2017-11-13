DHA YURT - Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (6)

3 ARTÇI SARSINTI DAHA

Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3\'lük depremin ardından bölgedeki panik ederken, Richter ölçeğine göre 4.8, 4.6 ve 4.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33\'te meydana gelen deprem 4.8, 01.31\'de gerçekleşen deprem 4.6, saat 02.37\'deki deprem ise 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN KENDİSİNE GELEN BİLGİLERİ PAYLAŞTI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin ardından Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği\'nden kendisine ulaşan mesajı Twitter\'dan paylaştı. Mesajda, depremin Bağdat\'tan da hissedildiği ancak büyükelçiliğinin depremden etkilenmediği kaydedildi. Irak\'ta bulunan Türk vatandaşlarının herhangi bir durumda Bağdat büyükelçiliği ve Erbil\'deki başkonsolosluğa başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, Kerkük\'ün eski mahallesinde bazı binalarda hasar tespit edildiği aktarıldı

SAĞLIK BAKANI\'NDAN DESTEK MESAJI



Öte yandan depremde Irak\'ta en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan Irak\'a destek mesajı geldi. Bakan Demircan, Twitter\'dan şu mesajları paylaştı:

\"Komşumuz Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık bakanlığı olarak her türlü yardım için hazırız. Irak\'tan gelecek talebi bekliyoruz. Kızılay, AFAD harekete geçmiş bulunmaktadır.\"

Haber: ANKARA,(DHA)