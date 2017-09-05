T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Sulama kanalına atlayan kadın kayboldu

ADANA'da sulama kanalına atlayan 40 yaşındaki Zehra Ok, akıntıya kapılarak kayboldu

05 Eylül 2017 17:13

ADANA\'da sulama kanalına atlayan 40 yaşındaki Zehra Ok, akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı Levent Mahallesi\'nden geçen Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Eşinden boşanan Zehra Ok, bir süre önce evli bir erkekle birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre adı öğrenilemeyen sevgilisiyle de sorun yaşayan Zehra Ok, sulama kanalı kenarına gelerek bir süre bekledi. Kadının durumundan şüphelenen vatandaşlar seslendiği sırada Ok, kanala atladı. Durumu gören bazı kişiler kurtarmak için Ok\'un arkasından kanala atladı, ancak suyun akıntılı olması nedeniyle kadın kısa sürede gözden kayboldu.
İhbar üzerine gelen dalgıç polisler sulama kanalında arama çalışması başlatırken, olayı duyan Zehra Ok\'un yakınları sinir krizi geçirdi. Zehra Ok\'tan geriye ise kanal kenarındaki terlikleri kalırken arama çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Sulama kanalından görüntü
- Zehra Ok\'un terliklerinden detay
- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
- Dalgıç polislerin suya girmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)

========================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAZehra OkOlayYüreğirLevent MahallesiDevlet SuDSİEşindenZehra OksulamaKadınınOkDurumuGörüntü Dökümü SulamaYakınlarınınDalgıçGenelSalihDHA ========================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24