DHA YURT - Soyguncu, kuyumcunun liseden arkadaşı çıktı

MERSİN\'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin işyeri sahibinin liseden sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Çilek Mahallesi\'nde meydana geldi. 30 Eylül\'de saat 10.00 sıralarında kar maskeli bir kişi elinde torba ile Ercan Yalçın\'ın işlettiği kuyumcuya geldi. Elinde herhangi bir silah veya bıçak olmayan kişi, kuyumcuya önce altınları vermesini söyledi. Kuyumcu da, olayın şaka yapıldığını düşünerek tepkisiz kaldı. Bunun üzerine şüpheli Yalçın ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Panikleyen soyguncu, hiçbir şey almadan kaçtı. Kuyumcunun bağırması üzerine bölgedeki vatandaşlar tarafından kovalanan zanlı, kaçarken üzerinde bulunan bıçakla bir kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının S.A. olduğunu belirleyen ekipler, belirlediği adrese operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan S.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soygun girişimi ise güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcu Ercan Yalçın, soyguncu S.A.\'nın liseden sınıf arkadaşı olduğunu öğrenince şok oldu. Soygun sırasında maskeli olduğu için tanıyamadığını belirten Yalçın, \"O zaman masada çeyrek altın vardı, onu sayıyordum. Bir an kapıdan kar maskeli biri geldi. Bana \'boşalt burayı\' dedi. Tabi ben o an zannettim ki biri şaka yapıyor. Çünkü elinde silah yoktu, bıçak yoktu, hiçbir yok. Üstüme gelmeye başladı, masaya basıp üstüme zıplayınca ben itekledim. Ondan sonra kaçtı gitti. Liseden arkadaşım olması beni daha çok üzdü\" dedi.

Soyguncunun liseden arkadaşı çıktı

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

- Kuyumcu dükkan içerisinde beklerken

- Maskeli hırsız elindeki çuvalla kuyumcu dükkanına girerken

- Hırsız kuyumcuya altınları ver diyerek tepki gösterirken

- Hırsız kuyumcuya saldırmak isterken

- Hırsız içeriye giren vatandaşla kapının önünde tekme atıp kaçarken

- Vatandaşlar hırsızı kovalarken

- Maskeli hırsız polislerin arasında emniyetten çıkarken

- Adliye götürülürken

- Polis aracına bindirilirken

- Kuyumcu ile röp

- Kuyumcunun dış görüntüsü

Haber-Kkamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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