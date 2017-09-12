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DHA YURT - Sosyal medyada gündem olan binanın sahibi konuştu: Doğayı düşünerek yaptık

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in imar kirliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Sürmene İlçesi’ndeki 9 katlı binanın sahibi işadamı Köksal Akduman konuştu, "Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa

12 Eylül 2017 22:42

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in imar kirliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Sürmene İlçesi’ndeki 9 katlı binanın sahibi işadamı Köksal Akduman konuştu, \"Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşaa ederken biz de doğayı düşünerek yaptık\"dedi.

CHP’li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi’nde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Milletvekili Pekşen’in sosyal medyada ‘Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKP’nin belediyecilik anlayışı’ başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede ilgi gördü. Sosyal medya kullanılıcılarınca da tepkiyle karşılanan fotoğraf için takipçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmadaki ‘Yatay mimari’ tavsiyesine dikkat çekildi.

\"BİZ KALABALIK BİR AİLEYİZ\"
Sürmene İlçesi Oylum Mahallesi’nde yer alan bahse konu binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını belirten işadamı Akduman şöyle dedi: \"İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen\'in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur. Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken bizde doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Bizde düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani sayın Pekşen\'in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir.\" 


Görüntü Dökümü:
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-Köksal Akduman\'ın fotoğrafı 
-binanın fotoğrafı 


Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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