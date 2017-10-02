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DHA YURT - Söke'de çırçır fabrikasında patlama (1)

AYDIN'ın Söke İlçesi'ndeki bir çırçır fabrikasında, kazan patlaması sonucu 3 işçi, yaralandı

02 Ekim 2017 19:31

AYDIN\'ın Söke İlçesi\'ndeki bir çırçır fabrikasında, kazan patlaması sonucu 3 işçi, yaralandı. Enkaz altında kaldığı ileri sürülen 1 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Söke- Milas karayolu üzerinde bulunan bir çırçır fabrikasında, bugün saat 15.30 sıralarında yağ kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası olay yerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 3 işçi, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Söke’deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kayıp olan ve enkaz altında kaldığı sanılan 1 işçinin ise ekipler tarafından arandığı bildirildi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştu. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy patlamanın olduğu fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.


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Haber: Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)

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