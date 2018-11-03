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DHA YURT - Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

ÇORUM'da yaşayan Barış İ

03 Kasım 2018 06:56

ÇORUM\'da yaşayan Barış İ., kız arkadaşı N.B.\'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Çorum’un en kalabalık bölgelerinden Gazi 4’üncü Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. İki sevgili bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay sonrasında kaçan şüpheli Barış İ.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri inceleme ekipleri
-Suç aleti bıçak
- Görgü tanıkları röportaj
- Acil önü
- Yaralı kızın fotoğrafı
-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)

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