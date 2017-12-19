DHA YURT - Sokak ortasında başından vuruldu

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edile Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde silah sesi duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulan 32 yaşındaki Turhan Gün\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayından ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Turhan Gün\'ün kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

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Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)