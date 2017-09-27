DHA YURT - Sivas'ta tartıştıkları kişilerin aracını yaktılar

SİVAS\'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken taraflardan biri diğer grubun aracını ateşe verdi.



Olay, saat 01.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada aynı araçta bulunan S.A. (21) kalçasından, S.Ö. (17) sırt ve kolundan bıçakla yaralandı, N.Y. (24) ise darp edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.A. ve S.Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, N.Y. ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. S.Ö\'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kavgaya karışan taraflardan birine ait 06 TUH 50 plakalı otomobil ise iddiaya göre diğer gruptaki kişilerce ateşe verildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonrası tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiyenin söndürmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)