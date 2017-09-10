DHA YURT - Sivas'a şehit ateşi düştü

VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka\'nın acı haberi, memleketi Sivas\'taki ailesine ulaştı.

Polis memuru Adnan Saka\'nın şehit olduğu haberini Kızılırmak Mahallesi\'nde oturan ailesine Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi. Acı haberi alan baba İbrahim Saka ve anne Mukadder Saka gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için Saka ailesinin evine akın etti.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan 10 yıllık polis memuru şehit Adnan Saka\'nın evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir oğlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafları

-Şehit evinden grüntüler

-Türk bayarağı asılması

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)