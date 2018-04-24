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DHA YURT - Şırnak'ta el yapımı patlayıcı patladı: 1 asker şehit 

Şırnak'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu

24 Nisan 2018 13:19

Şırnak\'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Dün başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli\' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber.ŞIRNAK, (DHA)

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