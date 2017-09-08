DHA YURT - Şırnak'ta çatışma: 4 terörist öldürüldü



ŞIRNAK\'ın Güçlükonak İlçesi yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısında tespit edilen 5 PKK\'lının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güçlükonak İlçesi Taşkonak Köyü bölgesinden geçen Dicle Nehri kıyısında saat 00.20 sıralarında İHA ile tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Güçlükonak ilçesi Taşkonak Köyü Bölgesi Dicle Nehri kıyısında 08.09.2017 saat 00.20 sıralarında 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında 5 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiştir. Derhal taarruz helikopter kolu bölgeye sevk edilmiş, bölücü terör örgütü mensupları ateş altına alınmıştır. Genel maksatlı helikopterlerle bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri indirilmiş, unsurlarımız ile bölücü terör örgütleri arasında sıcak temas sağlanarak 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.

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Haber: ANKARA (DHA)

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