DHA YURT - Şırnak'ta 19 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı

ŞIRNAK\'ta, geçen 17 Ekim\'de meydana gelen göçükte 8 işçinin yaşamını yitirdiği Kömür Ocakları Bölgesi\'nde, geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkardıkları ve terör örgütü PKK/KCK\'ya finans sağladıkları değerlendirilen 19 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, bugün saat 06.00\'dan itibaren Şırnak il merkezli olarak Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonun, 6415 sayılı \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet\' kapsamında, Şırnak Kömür Ocakları Bölgesi\'nde geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocağı işletmecilerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, \"Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilecektir\" denildi.

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Haber-Kamera: ŞIRNAK, (DHA)-

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