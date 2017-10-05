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DHA YURT - Sınıra tırlarla tank sevkiyatı  

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Şırnak’ın Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat devam ederken, bugün sınır bölgesine tırlar ile çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi

05 Ekim 2017 20:39

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Şırnak’ın Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat devam ederken, bugün sınır bölgesine tırlar ile çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi.

Batı illerinden gelen, çok sayıda tank ile askeri araçları taşıyan tırlardan oluşan konvoy, TEM\'in Düzce kesimindeki tesiste mola verdikten sonra Bolu Dağı\'nı takiben Ankara yönüne doğru yola devam etti. Bolu Dağı Tüneli\'nden polis araçlarının eskortluğunda geçiş yapan konvoyun güzergehanında geniş güvenlik önlemi alındı. Tırlar üzerindeki tanklardan bazılarının üzerinin branda ile kapalı, bazılarının açık olduğu da görüldü.

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Haber: Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) 

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