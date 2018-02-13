DHA YURT - SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

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Malatya'dan, Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı

13 Şubat 2018 14:56

Malatya\'dan, Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Malatya\'dan dün akşam yola çıkan 20 araçtan oluşan askeri konvoy, güzergahları boyunca vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Bu sabah Hatay\'da Mehter Marşı ve Türk bayrakları ile karşılanan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Görüntü dökümü
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- Askeri konvoy
- Araçların geçişi
- Bir askerin Türk bayrağı ile selam vermesi
- Zırhlı araçlardan çalan Mehter Marşı
- Vatandaşların askerlere ilgileri
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞL - Mehmet YİRUN, Burak EMEK, İbrahim MAŞE, Murat SOLAK-HATAY-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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