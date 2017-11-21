DHA YURT - Sinir krizi geçirip, evi yakmaya çalıştı

ADANA\'da psikolojik tedavi gören 34 yaşındaki Ali B., sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Çevresindekiler tarafından sakinleştirilemeyen genç adam, balkonundaki talaşları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ile aynı evde yaşayan Ali B., psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Ali B., gece yarısı sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin de sakinleştiremediği genç adam, bu kez de balkondaki talaşları ateşe vererek, evini yakmaya çalıştı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan Ali B., polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkmayı kabul etti. Balkondaki alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Başında ve kollarında bıçak yaraları bulunan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali B.\'nin anne ve babası daha sonra polis merkezine giderek oğullarından şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokaktaki itfaiye araçlarından görüntü

- Ali B.\'nin (Kolları sargılı ve yaralı) çevresindekilerle konuşması

- Ali B.\'ye ambulansta pansuman yapılması

- Balkondaki itfaiye erinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)