DHA YURT - Silopi'de 2 PKK'lı öldürüldü, 6'sı teslim oldu

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapamında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK\'lı öldürülürken, terör örgütünden kaçan 6 PKK\'lı da Habur Gümrük Kapısı\'ndaki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon kapsamında saat 17.30 sıralarında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Çatışmada 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1\'i küçük yaşta 6 kişinin terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan kişilerle ilgili adli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.



Haber: ŞIRNAK, (DHA)