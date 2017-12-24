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DHA YURT -  Siirt'te uzman çavuş silahlı saldırıda yaralandı (1)

  SİİRT kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı

24 Aralık 2017 21:34

 
SİİRT kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı.
Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi\'nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera; SİİRT, (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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