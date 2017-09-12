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DHA YURT - Siirt'te kimyasal zehirlenme: 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİK: 23'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23'ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını v

12 Eylül 2017 00:45

VALİLİK: 23\'Ü ÇOCUK 40 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, 23\'ü çocuk 40 kişinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23  çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"                                                                            


Görüntü Dökümü
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-olayın meydana geldiği köy
-Valinin açıklaması 
-AFAD ekipleri
-sağlık ekipleri 
-genel ve detay 

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA) 
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