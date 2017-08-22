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DHA YURT - Seyir halindeki araç alev alev yandı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde seyir halinde giden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı

22 Ağustos 2017 06:19

BURSA\'nın Gürsu ilçesinde seyir halinde giden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın sonrası otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Bursa\'nın Gürsu ilçesi, Gürsu TOKİ Dışkaya yolunda meydana geldi. Otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü aracını kenarı çekerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen kullanılmaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bir vatandaş ise yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cep telefonu kamerasından araç yangını
Süre: 11 saniye - Boyut: 12 MB

Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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