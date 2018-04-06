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DHA YURT - Servis aracının altında kalarak ölen öğrenci toprağa verildi

Bartın'da, okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal toprağa verildi

06 Nisan 2018 18:36

Bartın\'da, okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal toprağa verildi.

Dün, Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, öğrencileri almak için gelen servis aracı manevra yaparken, oyun oynayan okulun özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal\'a çarptı. Emine Çetinbal olay yerinde yaşamını yitirdi. Bugün Emine Çetinbal\'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Kayadibikavlak köyündeki evinin önüne getirildi. 5 yıl önce trafik kazasında yaralanması sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Tevfik Çetinbal, tek çocuğunun ölümünün üzüntüsünü yaşarken, yakınları teselli etti. Dualar edilmesinin ardından küçük kızın cenazesinin camiye götürüldüğü sırada 35 yaşındaki anne Gönül Çetinbal, \"Yavrum nereye gidiyorsun. Çocuğum benim nereye gidiyorsun. Beni bırakma kızım. Seni ben okuyasın diye gönderdim. Sen tabutla geldin\" diyerek feryat etti. Kalaygöz Mahallesi Camii\'nde kılınan cenaze namazına Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, öğretmenler, öğrenciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tevfik Çetinbal kızının cenaze namazı kılınırken bir otomobile oturtuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından küçük kız köy mezarlığında toprağa verildi. Emine Çetinbal\'ın amcası Ahmet Çetinbal servis sürücüsünün kaza sırasında cep telefonu ile konuştuğunu iddia ederek, \"Şoförün o sırada telefonla konuştuğunu duyduk. Öğrenciyi okul bahçesinde öğretmenler bindiriyordu. 2 tane öğretmen varmış dışarıda, bunlar hiç fark etmemiş. Şimdi şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz\" dedi. Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, Şehit Gürdal Çakır İlkokulu okul idarecileri ve ilgili öğretenlerle ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Servis sürücüsü Mustafa B.\'nin ise jandarmada sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Baba Tevfik Çetinbal\'ın görüntüsü
-Cenazenin götürülmesi
-Anne Gönül Çetinbal’ın feryadı
-Cenaze namazı
-Ahmet Çetinbal ile röp.
-Ölen Emine Çetinbal\'ın fotoğrafı

Süre: 6.19 Boyut: 1,16 GB
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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