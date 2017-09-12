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DHA YURT - Şemdinli'nin Altınsu Köyü'nde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu mezrası'nda 7 gün süre ile saat 22

12 Eylül 2017 01:45

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu mezrası\'nda 7 gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 11.09.2017 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.\"

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)
 

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