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DHA YURT - Şehitler memleketlerine uğurlandı

ZEYTİN Dalı Harekatı’nda dün şehit olan 8 Mehmetçiğin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı'na götürüldü

11 Şubat 2018 13:40

ZEYTİN Dalı Harekatı’nda dün şehit olan 8 Mehmetçiğin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı\'na götürüldü.
Hatay Devlet Hastanesi acil servisinden, önünde Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri konvoy eşliğinde Hatay Havaalanı\'na gönderildi. Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Hatay Devlet Hastanesi’nde, düşen ATAK helikopterlerinin şehit pilotları Mehmet İlker Karaman, Erdem Mut ile Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuşlar Halis Koca, Koray Karaca, Serdar Ege, Hüseyin Şahin ve Hamza Karacaoğlu’nun cenazeleri bulunuyordu.

Görüntü Dökümü
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-Şehitleri taşıyan ambulansların ard arda hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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