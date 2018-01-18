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DHA YURT - Şehit Yüzbaşı Odabaşı'yı 4 bin kişi uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi

18 Ocak 2018 21:09

Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı\'na getirildi. Şehit Yüzbaşı Odabaşı\'nın cenazesi törenle yaklaşık 4 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta\'nın Yalvaç İlçesi\'nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı için Altınordu Ulu Camii\'de tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polis, askeri erkan, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi İnci ile babası Mehmet Şefik Odabaşı güçlükle ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Odabaşı da kucağında küçük oğlu Rüzgar ile törene katılıp taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ali Şahin Odabaşı\'nın cenazesi Eskipazar Garnizon şehitliğinde toprağa verildi. 

Görüntü dökümü
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-Detaylar
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlarda gidişi

Haber-Kamera: Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ORDU, (DHA)
 

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