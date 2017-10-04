DHA YURT - Şehit Uzman Onbaşı'yı 7 bin kişi uğurladı/EK

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ŞEHİDİN TABUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTAN ASKER AĞLADI  Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca'nın memleketi Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

04 Ekim 2017 21:27

ŞEHİDİN TABUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTAN ASKER AĞLADI 

Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi\'nde düzenlenen törende, şehit annesi Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Anne Kızılca,\'\'Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dimdik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız\'\' dedi.  Bu sırada şehidin başında nöbet tutan bir asker, ilk önce ağlamak için adete kendi zor tuttu. Sonra ise gözyaşları sel oldu.

Görüntü Dökümü 
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- Annenin ağıt yakması 
- Tabutun başında nöbet tutan askerin ağlaması 

Haber- kamera: Muammer ŞEN- Ali Rıza ETCİ/KARAMAN,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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