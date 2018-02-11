DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan,  "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasındaydı

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), harekâtın 3\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken \"Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Ailesi Gaziantep\'e oturan ve cenazesi, bugün memleketi Adıyaman\'ın Besni İlçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken son görüntüleri ortaya çıktı. \'Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan, görüntülerde arkadaşlarıyla vedalaşıp kameralara şunları söylemişti:

\"Tüm Türkiye\'ye selam olsun buradan. Allah\'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Enes Sarıaslan\'ın arkadaşlarıyla vedalaşması (01.58)

- Enes Sarıaslan ile röp.

Haber-Kamera: Mucahit YOLCU - Erhan TEKTEN - Çağlar ÖZTÜRK - HATAY (DHA)

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