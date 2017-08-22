DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker'e Şehitlikte doğum günü

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 Mayıs 2017 tarihinde şehit düşen ve 27 Mayıs\'ta memleketinde Yozgat Şehitliği\'nde son yolculuğuna uğurlanan Uzman Çavuş 25 yaşındaki Gökhan Peker\'e mezarı başında Mevlid-i Şerif okutularak, doğum günü düzenlendi. Şehidin 3 yıllık eşi Sema cenazesinde, \"Ben seni hep bekledim Gökhan. Hep bekleyeceğim Gökhan. Beni cennetine çağırana kadar. Beni yanına alana kadar bekleyeceğim aşkım. Senden hiç vazgeçmeyeceğim aşkım. Ben sana hiç sarılamadım\" diye ağıtlar aykmıştı.

BUGÜN SENİN, BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ GÖKHAN

Şehidin, Şehitlikteki doğum gününe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç\'ın eşi Dilek Yurtnaç, Jandarma Alay Komutanı\'nın eşi Ümit Yeşilyurt, şehidin yakınları, arkadaşları da katıldı. Cenazesine asker üniformasıyla katıp, \"Dimdik duruyorum kurban olduğum, kimseyi sevindirmiyorum. Kimseyi ağlatmıyorum arkandan. Biz seni onurunla şerefinle uğurluyoruz, bugün senin düğünün. Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden razı oldum Allah\'ım senden razı olsun. Ben senin gamzelerine, zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle. Gururluyum. Bir eşe verebileceğin en büyük hediyeyi verdin bana şahadetle geldin. Sana söz; emanetine sahip çıkacağım. Her zaman güçlü duracağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın, babalığı tadamadın. Hep bu bayrak için savaştın, mücadele ettin. Al bayrağını almışta gelmişsin. Ben seni bu vatana kurban ettim. Seni hep bekledim hep bekleyeceğim. Beni cennetine çağırana kadar beni yanına alana kadar bekleyeceğim\" diye gözyaşı döken şehidin eşi Sema Peker, duanın okunmasının ardından, eşinin Türk Bayrağı örtülü mezarına gülsuyu döküp, dua etti.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN TOPLANDIK

Şehit eşi Sema Peker, \"Doğum günü için toplandık. Yaşamış olsaydı 26 yaşına girecekti. Ömrü 25 yaşına kadar vefa etti. Onu hayat boyu yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Onu her zaman çok sevdim, çok seveceğim. Rabbim ona mertebelerin en güzelini nasip eder. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum\" dedi.

BİRLİĞİNDEN İZİN ALDI, ARKADAŞINA MEZARI BAŞINA DUA ETTİ

Görev yaptığı Hakkari\'deki birliğinden izin alarak Yozgat\'a gelen Şehit Gökhan Peker\'in silah arkadaşı Bilal Gözüyaşlı da, arkadaşının mezarı başında dua etti. Gözüyaşlı, \"Gökhan, taburda sevilen bir arkadaşımızdı. Görevlerde birçok takdiri var. Hiçbir görevden kaçmazdı, son görevde de öyleydi. İki günlük bir görevdi, çıktık ama malum bu olay oldu. Maalesef bölücü terör örgütünün döşediği bombanın patlaması sonucunda şehit oldu. Aynı sitede oturuyorduk, mahalleden arkadaşımdı. Beraber okuduk, kaderimiz Askerde de bizi bir araya getirdi, silah arkadaşlığı yaptık. Şimdi de yanına geldik\" diye konuşurken, gözyaşlarını güçlükle tutabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin fotoğrafı

- Mezarlıkta şehide dua

- Mezarlıkta mevlüt okunması

- Mezarlıkta şehidin yakanları ve arkadalarınan görüntü

- Şehidin eşi Sema Peker, mezara gül suyu dökmesi ve dua etmesi

- Şehidin eşi ile röportaj

- Mezarlıkta katılanlara gül suyu ve ikram

- Şehidin asker arkadaşı Bilal Gözüyaşlı dua ederken ve röportaj

Haber-Kamera: YOZGAT, (DHA)-

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