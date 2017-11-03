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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın baba evine ateş düştü (3)

ŞEHİT ANNESİ: GARİP YAVRUM HOŞ GELDİN Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak'a getirildi

03 Kasım 2017 03:52

ŞEHİT ANNESİ: GARİP YAVRUM HOŞ GELDİN
Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak\'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak\'a getirildi. Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesini Zonguldak Havalimanında Zonguldak Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekilli Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu,  İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan,  İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit Kurak\'ın cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Bahriye Kurak ve yakınları gözyaşı döktü. Bahriye Kurak, \"Yavrum biz seni böylemi bekliyorduk. Garip yavrum hoş geldin\" diye ağıtlar yaktı.

Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Kurak, yarın Karapınar Beldesi\'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Uçağın inişi
-Şehidin uçaktan indirilişi
-Annesi ve yakınlarının ağlaması
-Dua edilmesi
-Şehidin cenaze aracına konulması
-Şehit yakınlarının tabuta sarılarak ağıt yakması
-Araçların konvoy halinde havaalanından ayrılışı

Süre: (6.09) Boyut: (376 MB)
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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