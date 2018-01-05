DHA YURT - Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı 

İZMİR Adliyesine 5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin yıl dönümünde Elazığ\'ın Baskil ilçesindeki Doğancık köyünde bulanan mezarı başında anıldı. Anma töreninde kohuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, \"Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir\"dedi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin\'in kardeşi Ahmet Sekin ve vatandaşlar katıldı. Anma programı öncesi şehit polis Fethi Sekin\'in mezarına Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve şehit kardeşi Sekin tarafından çiçek bırakıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında daha sonra Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Anma töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugün vatanı ve milleti uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kendini feda eden, ecdadının değerlerini yaşatmak, milli, manevi ve kutsal değer olan bayrak ve vatanı korumak için canını feda eden Fethi Sekin\'i anmak için toplandıklarını söyledi. Vatanına ve özüne bağlı bir millet olduklarını dile getiren Vali Kaldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yeryüzünde her zaman şeref ile yad edilmiş, üstlendiği görevi şeref ile yerine getirmiş ve bunu bayraklaştırmış, ayrıca bunu halen devam ettiren bir milletiz. İnsanlığa değer götüren, bütün ezilmişlere ve mağdurlara yardım eli uzatan, insanı insan gibi değerlendiren bir milletiz. Bizim farkımız burdan geliyor. Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir. Teröristler ile kurşunu bitene kadar mücadele eden şehidimizi Mus\'ab bin Umeyr\'den ayrı görmüyorum. Çünkü, Mus\'ab bin Umeyr değerleri uğrunda Peygamberimize kendini siper etmiş, bir kolu kopunca diğer koluna sancağı almış, oda gidince, \'Bu başta onun uğruna feda olsun\' demiş, boynunu kılıç\'a uzatmış değerli bir sahabedir bizim için. Fethi Sekin\'in Allah aşkına ondan bir farkı var mı? Yoktur. Zigetvar\'da Kanuni Sultan Süleyman\'dan, Kosova\'da Hüdavendigar\'dan, Ulubatlı Hasan\'dan, Çanakkale\'de yatan binlerce isim şehidimizden, Nene Hatun\'dan bir farkı varmı dır? Yoktur.\"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu bir süreçten geçildiğini de ifade ederek, \"Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi ülkemizde Elazığ\'da var olduğu gibi yapsın. Elazığ\'ımızda birlik ve beraberlik ve vatan sevgisi var. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah şehitlerimizin hakkını yerine getireceğiz. Bu şuurla her zaman devam edeceğiz\"dedi.

Vali Kaldırım\'ın konuşmasının ardından şehit polis Fethi Sekin\'in kardeşi Ahmet Sekin, abisinin mezar taşını öptü. Düzenlenen anma programının ardından şehit Sekin\'in meslektaşları kabri başında dua ederek çiçek bıraktı. Anma törenine katılan öğrenciler de şehit polis Fethi Sekin\'in mezarına çiçek bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Protokolün mezara gelişi

-Şehit mezarına çiçeklerin konulması

-Şehit kardeşinin görüntüsü

-İl Müftüsünün konuşması

-Vali\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)



