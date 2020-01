DHA YURT - Şehit eşi: Asker sevmek her kadının harcı değildir (2) - yeniden

NOT: Şehit Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in eşi Esra Özcengiz\'in sosyal medyadaki paylaşımının daha önce yaptığının belirlenmesi üzerine haberimizi yeniledik.

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş 28 yaşındaki Halis Özcengiz\'in memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Özcengiz\'in eşi Esra Özcengiz\'in daha önceden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda \"Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez\" ifadeleri dikkati çekti.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde oturan annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz\'e iletildi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan şehit annesi Emine Özcengiz, son telefon konuşmalarında oğlu Ahmet Özcengiz\'in 1 Ekim\'de yıllık iznini kullanıp ziyaretlerine geleceğini söylediğini iletti. Sağlık ekibinin de hazır bekletildiği şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları taziyeye geldi. Şehit Halis Özcengiz\'in 3 yıl önce Esra Özcengiz ile evlendiği ve çiftin 1.5 yaşında Hira Nur adında bir de kız çocukları bulunduğu belirtildi. Eşi Esra Özcengiz\'in Hakkari\'de oturduğu ve çiftin son olarak Ramazan ayı içinde Konya\'ya geldikleri öğrenildi.

\"ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR\"

Şehit eşi Esra Özcengiz\'in daha önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine \'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...\' ve \'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!\' mesajlarının yazması dikkat çekti.



Görüntü Dökümü

----------------

- Şehit Özcengiz ve ailesinin fotoğrafı

- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)