DHA YURT - Şehit Eren Bülbül'ün 'kara lastik' ayakkabısı müzede

TRABZON\'un Maçka ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün \'kara lastik\' ayakkabıları, Bolu\'nun Gerede İlçesi\'ndeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi\'nde sergilenmeye başladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan müzede, başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış kişilerin ayakkabıları sergileniyor. Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, eski milli kaleci Rüştü Reçber, merhum ses sanatçısı Ahmet Kaya, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, merhum Oya Aydoğan, cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, şarkıcı Atiye, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gibi birçok ünlü ismin yanı sıra şarkıcı, sanatçı ve önemli iş adamlarının ayakkabılarının bulunduğu müzede, bazı ünlü isimlerin yazdığı notlar da yer alıyor.

Müzeye son olarak, geçen Ağustos ayında jandarma ekiplerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül\'ün \'kara lastik\' ayakkabıları konuldu. Ağabeyi Arif Bülbül tarafından bağışlanan şehit Bülbül\'ün ayakkabıları, müzede camekan bölüme konularak sergileniyor. AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale, şehit Eren Bülbül’ün ayakkabılarını da müzeye kazandırdıklarını ifade ederek şöyle dedi: \"Sosyal medyada müze adına bir sayfa vardı. Ben oraya \'Acaba rahmetli Eren Bülbül’ün de ayakkabısını müzeye koyabilir miyiz?\' diye yazmıştım. O sırada liseden bir arkadaşım Trabzon’da tatildeymiş. \'Hocam ben elimden geleni yapmaya çalışırım, ayakkabıyı size temin etmeye çalışırım\' dedi. 15 gün sonra da Eren Bülbül’ün ağabeyi ile görüşerek elden teslim aldı. Bana da kargo yoluyla gönderdi. Biz Türkiye\'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika\'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor.\"

Görüntü dökümü:

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-Müzeden görüntüler

-Şehit Eren Bülbül\'ün kara lastikleri

-Ünlülerin ayakkabıları

-Nurettin Akçakale ile röportaj

-Detaylar

Süre: 05.46 Boyut: 645 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)