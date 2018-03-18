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DHA YURT - Şehit binbaşının Eskişehir'deki baba ocağı yasta

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, önceki gün yaralanan Binbaşı Mithat Dunca'nın (43) tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit olması, Eskişehir'deki baba ocağını yasa boğdu

18 Mart 2018 03:45

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, önceki gün yaralanan Binbaşı Mithat Dunca\'nın (43) tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi\'nde şehit olması, Eskişehir\'deki baba ocağını yasa boğdu.

Evli 1 kız çocuğu babası olan Mithat Dunca\'nın şehit haberini askeri yetkililer Eskişehir\'in Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak\'ta oturan baba Kazım Dunca ile anne Hesna Dunca\'ya verdi. Dunca çiftinin oturduğu tek katlı evin önüne ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Odunpazarı Kaymakamlığı evin önüne taziye çadırı kurdu, bir 112 ambulansı da evin yakınında hazır bekletildi. Evde din görevlisi tarafından okunan duanın sesi hoparlörle dışarıya verildi.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca\'nın cenazesi, yarın Eskişehir\'deki Reşadiye Camii\'nde kılınacak ikindi namazından sonra Vişnelik Hava Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR, (DHA)

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