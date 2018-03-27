T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Şehit ateşi Kütahya'ya düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu

27 Mart 2018 12:59

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel\'in şehit haberi memleketi Kütahya\'yı yasa boğdu. 
Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel\'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya\'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü\'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı\'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü\'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü\'nde toprağa verilecek.

Haber:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri AfrinDalı HarekatıPiyade UzmanVeysel TemelKütahyaUzmanKütahya AltıntaşGenişler KöyüKütahya Zafer HavalimanıTemelAltıntaşHaberOğuzhan KILIÇKÜTAHYADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24