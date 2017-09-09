DHA YURT - Şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök, toprağa verildi

BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesi memleketi Osmaniye\'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesi merkeze bağlı Dervişli Köyü\'ndeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunu gören anne Döndü, baba Reha, kız kardeşleri Fatma, Merve ve eşi 8 aylık hamile Yasemin Kök ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ardından köy meydanında düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin tabutuna sarılan eşi Yasemin Kök, \"Emanetine sahip çıkacağım\" diyerek gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran baba Reha Kök taziyeleri kabul ederken, anne Döndü Kök ise alana sedye ile getirildi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin 1 yıl önce dünya evine girdiği, 5 yıllık asker olduğu, daha önce Tokat\'ta görev yaptığı ve yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl\'e tayin olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit cenazesinin askerlerin omzunda taşınması

- Şehit yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Şehit cenaze töreninden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: OSMANİYE (DHA)

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