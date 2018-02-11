DHA YURT - Şehit askerlerin ailelerine acı haber verildi

İzmir\'e şehit ateşi düştü

Başbakan Yıldırım, şehit Yüzbaşı Karaman\'ın ailesini ziyaret etti

Şehidin ankara\'daki eşine de haber verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın İzmir\'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman\'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi\'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman\'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman\'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman\'ın Ankara\'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesinin yarın İzmir\'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi\'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında, düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın başkentteki eşine de acı haber verildi.

Ankara\'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi\'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Karaman\'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Karaman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.

Şehidin eşi Duygu Karaman\'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİT YÜZBAŞI KARAMAN\'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın İzmir\'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman\'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi\'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman\'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman\'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman\'ın Ankara\'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesinin bugün İzmir\'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi\'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(İZMİR)

- Şehit evinden görüntü

- Mahalledeki kalabalıktan görüntü

- Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerin evden ayrılmasından uzaktan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

(ANKARA)

Görüntü dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Evden görüntü

-Balkona asılan Türk bayrağından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR - ANKARA - (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale\'ye helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı

Acı haber Malatya\'daki eşine de verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut\'un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK\'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale\'nin Çalılıöz Mahallesi\'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi\'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un Malatya\'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut\'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

ACI HABER MALATYA\'DAKİ EŞİNE DE VERİLDİ

Suriye\'nin Afrine kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\' operasyonunda düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un (32), Malatya\'da oturan 4 yıllık evli olduğu eşi Gizem Mut\'a acı haber askerler tarafından verildi.

Malatya\'daki 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'ndan havalanan ATAK tipi helikopterin bugün öğle saatlerinde kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erdem Mut\'un şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından Çilesiz Mahallesi\'nde ikamet eden eşi iki çocuk annesi Gizem Mut\'a verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ikamet ettiği evine dev Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan arkadaşları ikamet ettiği eve geldi.

Görüntü dökümü:

(KIRIKKALE)

-Sokaktan görüntü

-Annesi ve babasının hastaneye kaldırılışı

-Evin önündenki askeri araçlar

-Bayrakların asılması

-Valinin açıklaması

-Detay

(MALATYA)

- Evden görüntüler

- Türk bayrağından detaylar

- Ekiplerden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KIRIKKALE - MALATYA- (DHA)

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Eskişehir\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin şehit haberi Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye verildi.

Uzman çavuş Ege\'nin acı haberi Tatvan\'daki askeri lojmanda kalan eşi Dilek Ege\'ye ve Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye aynı anda verildi.

Eskişehir\'in 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak\'ta oturan anne Gülten Ege evine gelen Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililerden öğrendi. Gülten Ege\'nin kaldığı Nergiz Apartmanı\'nın balkonuna askerler tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bir 112 ambulansı da evin önünde hazır bekletildi.

Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Serdar Ege\'nin babasının yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin anesinin evine gitmekte olan ambulans

-Sivil ve askeri yetkililerin şehidin anesini oturduğu apartmana girişi

-Apartman balkonunana askerlerin Türk Bayrağı asmaları

-Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit Uzman Onbaşı Karacaoğlu\'nun acı haberi ailesine ulaştı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun (26) acı haberi Giresun\'un Çamoluk ilçesindeki ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 3 yıl önce evlenen şehit Karacaoğlu\'nun acı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: GİRESUN, (DHA)

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Kuzeni gibi şehit oldu

AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz\'in acı haberi, Hatay\'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz\'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz\'in Eskişehir\'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz\'in de 2010\'da İstanbul\'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit evinden genel detay görüntüler

- Şehit yakınları taziyeleri kabul ederken

- Askeri görevliler başsağlığı dilerken görüntüler

- Türk bayrağı asılan şehit evi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ ERZİN (Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun\'a şehit ateşi düştü

AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın\'ın acı haberi Samsun\'da yaşayan ailesine ulaştı.

Samsun\'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin\'de devam eden operasyonlarda görev alan bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburu\'nda görevli iken Afrin\'e gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

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-Detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun\'a ikinci şehit ateşi düştü



AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin şehit oldu.

Samsun\'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis\'in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin\'e gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)-

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Gaziantep\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24) acı haberi, Gaziantep\'te oturan ailesine verildi.

Afrin\'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın acı haberi, Gaziantep\'in İstiklal Mahallesi\'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan\'a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2\'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay\'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan\'ın cenazesi, bugün Adıyaman\'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi\'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman\'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, \"Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay\'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit Sarıaslan\'ın fotoğrafları

- Şehidin baba evi

- Taziye çadırı

- Taziyeye gelenler

- Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anamur\'a şehit ateşi düştü



AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş\'un (33) Mersin\'in Anamur İlçesi\'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi\'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş\'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis\'in Tatvan İlçesi\'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin bugün Anamur\'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Adana\'ya şehit ateşi düştü



AFRİN\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca\'nın (28) ailesine acı haber ulaştı.

İmamoğlu İlçesi\'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca\'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca\'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca\'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Bayrak asılan şehit evinden genel ve detay görüntüler

- Fenalık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmir\'e 2\'nci şehit haberi geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), şehit oldu. Şehidin İzmir\'de yaşayan ailesine, acı haber ulaştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın şahadet haberini İzmir\'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi\'nde oturan ailesine askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Fatma Akdoğan\'ın yükselen feryatları yürekleri dağladı.Türk Bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın kardeşi Gökhan Akdoğan\'ın (23) da Hakkari\'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve ağabeyinin şahadet haberini alır almaz cenazeye katılmak için İzmir\'e doğru yola çıktığı kaydedildi.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın cenazesinin sabah saatlerinde Çiğli 2\'inci Ana Jet Üssü\'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Baba Zeki Akdoğan\'dan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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