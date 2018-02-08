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DHA YURT - Şehit annesinden yürek burkan söz: 'Yavrucum düğününe mi geldin?' (3)

KARABÜK ŞEHİDİNİ UĞURLADI Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Y

08 Şubat 2018 20:45

KARABÜK ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük Kent Meydanı\'nda düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin eşi Hafize Nur Akpınar, babası İsmail ve annesi Ülker ile kızkardeşi Beyza Akpınar ile gaziler, Kardemir Karabüksporlu futolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYİNDİ
Hafize Nur Akpınar törene üzerinde eşinin üniforması ile Beyza Akpınar ise ağabeyinin parkasıyla katıldı. Vatandaşlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı.Törende şehidin eşi, annesi, babası ve kız kardeşi yan yana oturup birbirlerinin ellerinden tuttu. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin babasıyla yan yana saf tuttu. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi vasiyet ettiği Safranbolu Şehir Mezarlığı\'ndaki Şehitlikte toprağa verilmek üzere cenaze aracına götürüldüğü sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp öptü. Anne Ülker Akpınar şehidin cenazesini cenaze aracına götürülürken elini tabuttan ayırmadı. Şehit Ömer Bilal Akpınar gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber:KARABÜK,(DHA)

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