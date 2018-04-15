DHA YURT - Şehit annesi: Elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur

Ağrı Doğubeyazıt\'ta bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş, memleketi Sakarya\'nın Karasu ilçende binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehidin annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, \"Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur. Senin yerine ben gideceğim\" diyerek gözyaşı döktü.

Ağrı Doğubeyazıt\'ta kırsalda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş\'ın cenazesi dün gece askeri törenle Ağrı Havaalanı\'ndan uğurlandı. Karasu\'da toplanan çok sayıda kişi aile ile birlikte konvoyla gece saatlerinde Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı\'na gitti. Şehidin cenazesi alınarak konvoyla Adapazarı Yorgalar Mezarlığı\'na getirildi. Sabah saatlerinde şehidin cenazesi alınarak Karasu\'ya getirildi. Şehidin babası emekli polis Polat ve annesi Müzeyyen Baş ile kardeşleri, taziyeleri şehidin naşının getirildiği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Karasu Gasilhanesi\'nde kabul etti. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Karasu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önüne getirilirken, şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı. Polat Baş ayakta durmakta zorlandı. Şehidin 3 kardeşi ve annesi Müzeyyen Baş, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Oğluna veda eden acılı anne, \"Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım\" diye konuştu.Okulun bahçesinde kılınan cenaze namazına Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Levent Bülbül ve vatandaşlar katıldı. Şehit uzman çavuşun birlikte çatışmaya girdiği görev arkadaşları da cenazeye katılarak, aileye başsağlığı diledi. Şehit uzman çavuşun naşı, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla tekbirlerle taşınarak Karasu Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber:Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA)