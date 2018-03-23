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DHA YURT - Şehidin naaşına ulaşıldı (YENİDEN)

ŞEHİT ÜSTEĞMEN USTA'NIN CENAZESİ 2 AY SONRA ANKARA'YA GETİRİLDİ   TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'n

23 Mart 2018 23:39

ŞEHİT ÜSTEĞMEN USTA\'NIN CENAZESİ 2 AY SONRA ANKARA\'YA GETİRİLDİ
 
TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın (30) naaşı 2 ay sonra Ankara\'ya getirildi. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek.

23 Ocak\'ta Afrin\'de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı\'nın 2\'nci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara\'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta\'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta\'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak  

HABER: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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