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DHA YURT - Şehidin annesi 'Kalk oğlum' diyerek tabuta sarıldı 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı' harekatı sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman için memleketi İzmir'de cenraze töreni düzenlendi

11 Şubat 2018 17:46

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı\' harekatı sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman için memleketi İzmir\'de cenraze töreni düzenlendi. Anne Hasibe Karaman\'ın \"Kalk oğlum\" diye tabuta kapandığı törende eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı\' harekatı sırasında kırıma uğrayan Atak helikopterindeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın tabutu baba evinin önünden son kez geçirildikten sonra Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'ne götürüldü. Camide, emekli Emniyet Müdürü olan baba Uğur Salim Karaman, anne Habibe Karaman ile eşi Duygu Karaman, ablası Harika Cebrenur taziyeleri kabul etti. Anne Hasibe Karaman \"Kalk oğlum\" diye acı içinde şehit oğlunun tabutuna kapandı. Tabut başında duran şehit pilotun eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu. Gözyaşı dökmedi. Tabutun başında nöbet tuturken ağlayan askerin gözyaşlarını şehit yakınları mendille sildi. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, yeşil- kırmızı tişörtlerle törene katıldı. Törende \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları atıldı. Törende acılı aileyi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, çok sayıda kamu ve askeri yetkili yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit pilotun tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit pilot, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DVKÜMÜ:
- Ailenin görünrtüsü.
- Namazdan görüntü.
- Törenden görüntü.
- Tabutun top arabasında taşınmasından görüntü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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