DHA YURT - Şavşat’ta kaya kütlesi otomobilin üzerine düştü: 3 ölü

ARTVİN’in Şavşat İlçesi’nde kaya kütlesi seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde sıkışan 3 kişi hayatı feci şekilde can verdi.

Olay, Şavşat İlçesi Eskikale Köyü yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Ahmet Çoban’ın kullandığı 06 ANS 117 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü. Olayda sürücü Ahmet Çoban ile oğlu 6 yaşındaki Umut Çoban ve otomobildeki 52 yaşındaki Yunus Çoban ezildikleri otomobilde feci şekilde can verdi. Otomobildeki 46 yaşındaki İsminur Koker ise yaralı olarak kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine ulaşan Artvin AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kaya kütlesinin kaldırılması ile otomobilde sıkışan cesetler çıkarılarak Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Otomobil detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN- (DHA)

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